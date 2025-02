by Gage Skidmore女優のスカーレット・ヨハンソン氏が、自身のAIディープフェイク動画がネット上で拡散されたことを受けて政府にAIを規制する法案の可決を最優先課題にするよう要請していることが報じられました。Scarlett Johansson Urges Limits on A.I. After Viral Videohttps://people.com/scarlett-johansson-artificial-intelligence-limited-ai-video-goes-viral-11305926Scarlett Johansson calls for anti deepfake laws