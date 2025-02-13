¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡Ê13Æü¡¢ÃÞ¸å¡Ë¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëCÁÈ¥­¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£A¡¢BÁÈ¤¬¤¤¤ë¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê¤ò1·³´ÆÆÄ¤¬Î¥¤ì¤ÆÃÞ¸å¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¡£Îý½¬Á°¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë·±¼¨¡£»³Àî¤é¼çÎÏ¤ÎÎý½¬ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò°ú¤­¹ç¤¤¤Ë¡¢²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ÆÍ¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£