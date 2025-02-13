ÆàÎÉ¸©¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë´Ú¹ñ¡¦K¡¼POP¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆàÎÉ¸©¤Î»³²¼¿¿ÃÎ»ö¤Ï2·î13Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÈÎò»ËÅª¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë´Ú¹ñ¡¦ÃéÀ¶ÆîÆ»¤È¤Î¸òÎ®¿ä¿Ê¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¡ÖK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ëÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷¤«¤é¡ÖÂ¿³Û¤Î¸ø¶â¤¬»È¤ï¤ì¡¢°ì²áÀ­¤Îº×¤ê¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤òµ¿Ìä»ë