結構斬新！2024年2月9日運航開始・現在は3路線にANA（全日空）グループの国際線向け航空会社「AirJapan」が、2025年2月に運航開始1周年を迎えました。これに伴い同社便の機内が、通常とは全く異なる「特別仕様」となっています。どのような様子だったのでしょうか。就航1周年イベントを行うAirjapan機の様子など（画像：Airjapan）。AirJapanは、最低運賃はLCC（格安航空会社）と同レベルを掲げながら、そこから手荷物預けオプ