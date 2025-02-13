¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡á£±£°Æü¡¢ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼/Al Drago/Bloomberg/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï£±£²Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢Ï¢Ë®¿¦°÷¤Î¡ÖÁá´üÂà¿¦¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤¿¡£Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤Î¥ª¥È¥¥¡¼¥ëÈ½»ö¤Ï¡¢ÁÈ¹ç°÷¤òÂåÉ½¤·¤ÆÄóÁÊ¤·¤¿Ï¢Ë®¿¦°÷ÁÈ¹ç¤Ï¡¢Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¸¢Íø¤¬¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±È½»ö¤Ï°ÊÁ°¡¢¤³¤Î