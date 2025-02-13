中国航天科技集団有限公司（CASC）は日本時間2025年2月11日に新型ロケット「長征8号A」の打ち上げを実施しました。搭載されていた衛星は予定通りの軌道に投入されたことをCASCが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。長征8号A (初飛行)ロケット：長征8号A打ち上げ日時：日本時間 2025年2月11日18時30分発射場：文昌衛星発射場（中国）ペイロード：衛星インターネットコンステレーション用の低軌道衛星第2グルー