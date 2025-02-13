ＴＢＳ系の人気お笑い番組「ザ・イロモネア〜笑わせたら１００万円〜」が８年ぶりに復活することが１３日、わかった。同局が発表した。ＭＣのお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」南原清隆の生誕６０周年記念特番として、２４日午後６時３０分から放送される。同番組は「⼀発ギャグ」「モノマネ」「ショートコント」「モノボケ」「サイレント」の５つのジャンルの中から芸人自身が挑戦するジャンルをステージごとに選択