¤È¤­¤ËÉ×¤ÎÎä¤¿¤¤¸ÀÆ°¤¬ºÊ¤Î¿´¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢É×¤ÎÌµ´Ø¿´¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëºÝ¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ú½ý¤Ä¤±¹ç¤¦¤è¤êÂÐÏÃ¤ò¡ÛÉ×¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤­¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¹¶·â¤äÉü½²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤ÆÂÐÏÃ¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¸ß¤¤¤Î´¶¾ð¤òÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÌäÂê¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬²ò·è¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¼þ¤ê¤ËÁêÃÌ¡ÛÌäÂê¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â