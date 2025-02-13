開かれた衆院予算委＝13日午前立憲民主党の重徳和彦政調会長は13日の衆院予算委員会で、2025年度予算案の修正案を14日にも示し、与党と修正協議に入ると表明した。加藤勝信財務相は、少数与党の現状を踏まえ「多くの賛同が得られるよう政策論議を重ねたい」と述べた。立民関係者によると、野田佳彦代表が14日に記者会見し、修正案を発表する見通し。重徳氏は修正案に関し「政権を目指す責任ある政党として、物価高に苦しむ皆さ