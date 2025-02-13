巴コーポレーション [東証Ｓ] が2月13日午前(11:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比7.0倍の144億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の140億円→145億円(前期は27.8億円)に3.6％上方修正し、増益率が5.0倍→5.2倍に拡大し、従来の20期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3