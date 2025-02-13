TBS伝説のバラエティー番組「ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア〜笑わせたら100万円〜」が、8年ぶりに特番として復活することが13日、分かった。24日午後6時30分から「南原清隆生誕60周年記念特番」として、3時間30分に渡り放送される。「ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア〜笑わせたら100万円〜」は05年に放送をスタート。レギュラー放送、特別番組を経て、南原清隆生誕60周年記念特番として今春8年ぶりに復活す