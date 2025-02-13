「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１０時現在で、ディー・エヌ・エーが「売り予想数上昇」で５位となっている。 １３日の東京市場で、ディーエヌエは続落して始まったものの、売り一巡後はプラス圏に浮上。７日に公表した２５年３月期第３四半期累計（２４年４～１２月）の連結決算を好感した買いが続いているもよう。ただ、前日に昨年来高値となる３９７６