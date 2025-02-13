【橘高淳審眼（２）】１９８５年１月１１日は、私がセ・リーグに入局した日です。当時の審判員は所属がセ・リーグとパ・リーグに分かれ、リーグ内でも関東所属、関西所属がありました。私は関西でしたので、先輩の皆さんと甲子園に集まってキャンプに向けた準備に取り掛かりました。１シーズンの長丁場を乗り切るためには体力が必要です。ランニングなどのトレーニングを入念に行いました。審判員としては新人ですから、夜は