◇藤田俊祐（２２）東京支部１２９期２０２５年前期適用勝率６・２４をマークして１月からＡ１初昇格。「大きいケガも経験して、ようやくＡ１になれた。でも、まだＡ１のプレッシャーに慣れていない。結果を出さないと、という気持ちが強い。そこに徐々に慣れたい」と現在の心境を率直に明かす。２０２３年１１月１９日、戸田ルーキーシリーズ４日目１１Ｒの事故で右足を骨折。４か月間の戦線離脱を余儀なくされ、２０２４年後