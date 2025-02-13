Patricia Zengerle[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÏ¢Ë®µÄ²ñ¾å±¡¤Ï£±£²Æü¡¢¹ñ²È¾ðÊóÄ¹´±¤Ë¥È¥¥¥ë¥·¡¼¡¦¥®¥ã¥Ð¡¼¥É»á¤ò½¼¤Æ¤ë¿Í»ö¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£¾å±¡¤ÎºÎ·è¤Ï»¿À®£µ£²É¼¡¢È¿ÂÐ£´£¸É¼¤Ç¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤¿ÅêÉ¼·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¦ÏÂÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ¤Î½ÅÄÃ¥Þ¥³¥Í¥ëµÄ°÷¤À¤±¤¬È¿ÂÐ¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£Ì±¼çÅÞ°÷¤äÌµ½êÂ°µÄ°÷¤Ç»¿À®É¼¤òÅê¤¸¤¿¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñ²È¾ðÊóÄ¹´±¤Ï¡¢ÊÆÃæ±û¾ðÊó¶É¡Ê£Ã£É£Á¡Ë¤Ê¤É¾ðÊóµ¡´Ø¤òÅý³ç¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ëµ¡Ì©¾ðÊó