毎回衝撃の筋肉ボディで話題沸騰のボディビルダー兼女子レスラーが新たな画像を投下。にわかには信じられないヒーローフィギュアのような仕上がりの“逆三ボディ”に驚きの声が相次いだ。【画像】「元気が出る」小柄女子レスラーの圧巻“逆三ボディ”先日WWEと新たな契約を結んだジョーディン・グレースが自身のXを更新。ボディビルダーやパワーリフターの経歴も持つ“規格外のマッスル女子”として話題の彼女が、またしても衝