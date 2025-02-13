【SVリーグ】埼玉上尾メディックス 0−3 NECレッドロケッツ川崎（2月8日・女子第15節）【映像】そこから落ちる？「魔球」サーブに驚愕リアクションまるで魔球のようなサーブが炸裂。アウトになりそうなボールが突如コート上に落下…これには相手レシーバーも思わず後傾して倒れてしまいそうになるほどの愕然リアクションを見せた。大同生命SVリーグの女子第15節で、埼玉上尾メディックスはNECレッドロケッツ川崎と対戦。第1セ