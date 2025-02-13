（C）2025『か「」く「」し「」ご「」と「』製作委員会 俳優の奥平大兼が、5月30日から全国公開される住野よる氏の同名小説を映画化した『か「」く「」し「」ご「」と「』で出口夏希とW主演を務めることがわかった。引っ込み思案で自分に自信の持てない主人公・京を演じる。【動画】映画『か「」く「」し「」ご「」と「』特報本作は、“少しだけ人の気持ちが見えてしまう”男女５人の、純度100％の尊い日々を描く青