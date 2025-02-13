マーベル・スタジオの劇場公開最新作『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』が2025年2月14日より日米同時公開！全世界での公開を目前に控え、日本時間の2月12日、アメリカ・ロサンゼルスにて、ハリソン・フォード氏、アンソニー・マッキー氏ら豪華メンバー大集結したワールドプレミアが実施されました。 マーベル映画『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』ワールドプレミア  キャプ