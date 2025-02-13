BTSらが所属するHYBE（ハイブ）と米Geffen（ゲフィン）レコードの共同企画で24年にデビューしたグローバルガールズグループ「KATSEYE（キャッツアイ）」が12日、英国の音楽専門マガジンNMEが選定した「今年必ず注目すべきアーティスト」の1つに選定された。NMEは同日、公式ホームページに「2025エッセンシャル・エマージング・アーティスト100」を発表した。毎年、世界中の音楽評論家やジャーナリストらとともに、グローバル音楽業