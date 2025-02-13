TBSでは、24日の午後6時30分から『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア〜笑わせたら100万円〜』を、3時間30分にわたって放送する。2005年から始まった本番組は、レギュラー放送、特別番組を経て、南原清隆生誕60周年記念特番として、8年ぶりに復活する。【画像】8年ぶり！TBS『ザ・イロモネア』が復活番組が設けた「一発ギャグ」「モノマネ」「ショートコント」「モノボケ」「サイレント」の5つのジャンルの中から芸人自身