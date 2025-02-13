吉本新喜劇の未知やすえが１３日までに自身のインスタグラムを更新。夫で新喜劇元座長の内場勝則との結婚記念日を報告し、夫婦ショットを披露した。「２０２５年２月１１日建国記念日３３回目の結婚記念日でした」と伝え、「約束もせず、私は祇園花月終わり内場君はお稽古終わり時間が合ったのでご飯食べに行けました！」と夫婦で食事したことをコメント。「＃内場勝則＃未知やすえ＃結婚記念日」とハッシュタグを付け、