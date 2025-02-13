Tetsushi Kajimoto［東京１３日ロイター］ - 日銀が１３日に発表した１月の企業物価指数は前年比４．２％上昇と、２０２３年６月（４．５％）以来の高い伸び率を記録した。コメ不足や生鮮野菜の高騰によるインフレ加速のほか、電気代に上乗せしている再エネ賦課金の引き上げ、世界的な銅・アルミ二ウム市況の逼迫が押し上げに寄与した。ロイターがまとめた民間調査機関の予測中央値（４．０％上昇）を上回った。季節調整済み前