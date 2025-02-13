おもちゃ大手「バンダイ」は、4月から定年後の再雇用を希望した61歳以上のシニア社員の年収を平均で58％引き上げると発表しました。新卒社員の初任給も30万5000円に引き上げるほか、部長職など一部を除く社員の給与も、月1万5000円増額します。（「グッド！モーニング」2025年2月13日放送分より）