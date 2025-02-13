日本山村硝子がカイ気配スタート。同社は１２日の取引終了後、２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、今期から連結配当性向の目安を従来の３０％から５０％に変更すると発表した。これに伴い、期末配当予想を従来の見通しから４５円増額して８５円に修正した。４～１２月期の業績で営業・経常・最終利益が通期計画を上回ったことも相まって、好感されたようだ。 新たな株主還