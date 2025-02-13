エイチワンがカイ気配を切り上げている。１２日の取引終了後、２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１．３％減の１７１０億３０００万円、最終損益は７２億９６００万円の黒字（前年同期は１７０億３７００万円の赤字）となった。黒字転換を果たしたほか、期末配当予想を従来の見通しから２４円増額し３７円とした。業況と株主還元姿勢を好感した買いが入ったようだ。年間配当予