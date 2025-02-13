ソフトバンクグループが急反落している。１２日の取引終了後、２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比６．０％増の５兆３０２５億７６００万円、最終損益は６３６１億５４００万円の黒字（前年同期は４５８７億２３００万円の赤字）となった。１０～１２月期は３６９１億円の最終赤字となった。決算内容を嫌気した売りが優勢となっている。ソフトバンク・ビジョン