日揮ホールディングスは急落。１２日取引終了後、２５年３月期連結業績予想について最終損益を２３０億円の黒字から一転４０億円の赤字（前期７８億３０００万円の赤字）へ下方修正すると発表した。これを嫌気した売りが優勢となっている。 台湾で遂行中のＬＮＧ受入基地建設プロジェクトで新たに損失引当を行うことになったため。また、サウジアラビアの建設プロジェクトで追加費用が見込まれることや、カナダで遂行