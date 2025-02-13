ロンドン・ヒースロー空港は、数十億ポンド規模の投資計画の承認を受けた。ターミナル2とターミナル5の処理能力を拡大し、駐機場を増加させることで定時性を向上させる。バスとの接続性の改善も見込んでいる。年内にも目に見える形での成果が実感できるとしている。また、第3滑走路の建設に向けた計画は、今夏にも政府に提案書を提出する見通し。第3滑走路の建設により、2050年までにGDPを0.43％増加させる可能性があるとしており