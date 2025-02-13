話をうまく伝えるには、どうすればいいのか。元NHKアナウンサーの墨屋那津子さんは「『伝わる声』の原則は地声だ。無理にキャラ作りして、好印象を与えようとする話し方はやめたほうがいい」という――。（第1回）※本稿は、墨屋那津子『あなたの話が「伝わらない」のは声のせい』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Ekaterina Zolina※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Ekaterina Zolina■「自然