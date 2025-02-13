医療費が高額になった患者の自己負担を抑える「高額療養費制度」の上限引き上げが議論されるなか、ジャーナリストの小林一哉さんは、制度を利用して白内障手術を受けた。自己負担額はどうなったのか。小林さんがリポートする――。写真＝iStock.com／gece33※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gece33■高額療養費の支給総額が膨張医療費が高額になった場合に、患者の自己負担を抑えてくれる公的医療補助制度「高額療養費」