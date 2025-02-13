菅井友香、Kōki, Kōki,、渡邊圭祐、綱啓永、菅井友香、鈴木えみ、津田健次郎、星野和成監督が12日、都内で行われた映画『女神降臨』完成披露試写会に登壇した。韓国発の大ヒットWEBマンガ「女神降臨」（yaongyi 著）が原作。前編を『女神降臨 Before 高校デビュー編』として３月20日に、後編を『女神降臨 After プロポーズ編』として５月１日に二部作連続公開される。誰もが憧れる‟女神“として完