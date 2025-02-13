◇プレミアリーグ第15節エバートン 2ー2 リバプール（2025年2月12日リバプールグディソン・パーク）イングランド・プレミアリーグは12日（日本時間13日）、荒天により延期されていた第15節の1試合が行われ、リバプールに本拠を置く2クラブの「マージーサイド・ダービー」は2-2で引き分けた。首位リバプールは2位アーセナルとの勝ち点差を7に広げ、エバートンは16位から15位に浮上した。今夏にエバートンの新スタジア