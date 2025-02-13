13日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年3月限は前日清算値比145ポイント高の2万4890ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4693.9ポイントに対しては196.10ポイント高。 株探ニュース