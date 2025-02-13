日本銀行が１３日発表した１月の企業物価指数（２０２０年平均＝１００、速報値）は前年比４・２％増の１２５・３だった。コメなどの価格高騰を受けて５か月連続で過去最高を更新し、伸び率は２３年６月（４・５％）以来の高さだった。企業物価指数は企業同士で売買するモノの値動きを示す。上昇は４７か月連続。調査対象の５１５品目のうち、約８割の４０２品目で上昇した。分野別の上昇率は、コメの高騰や鳥インフルエンザ