「2月13日」。今日は何の日でしょう？答えは「世界ラジオデー」！第一声は「あーあー、聞こえますか？」2月13日は、国際連合教育科学文化機関（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization：UNESCO、ユネスコ）が制定した国際デーの1つ「世界ラジオデー」です。英語表記は「World Radio Day：WRD」。1946（昭和21）年2月13日に、国連によって国際連合放送（United Nations Radio）が開設されたことに由来し
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