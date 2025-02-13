ぬいぐるみや便利雑貨、人気作キャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。今回は2025年2月7日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する「呪術廻戦Luminasta“脹相”」を紹介します！ セガプライズ「呪術廻戦Luminasta“脹相”」  登場時期：2025年2月7日より順次サイズ：全長約14×18cm投入店舗：全国のゲームセンターなど セガのプライズフィギュアブランド”Luminasta（ルミナスタ