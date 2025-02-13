ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、旅行やジムなどの持ち歩きに便利な、ディズニーデザイン「ハンギングポーチ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ハンギングポーチ」くまのプーさん © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. M