2月12日、DAIGOがInstagramを更新した。【写真】清春と人時と“ウィッシュ”ポーズをとったお茶目SHOTを公開2月11日にぴあアリーナMMにて開催された黒夢のライブ『CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR』を鑑賞したというDAIGO。今回の投稿では、「30年前、17歳の時に初めて黒夢のライブに行って、ファンクラブに入り本当にたくさんの思い出があるバンドさんです。」と切り出すと、「久しぶりに見た黒夢は 完全に黒夢でした。 最