Cybersecurity Newsは2月10日(現地時間)、「Google Chrome Tests AI-Driven Auto Password Change for Breached Accounts」において、Googleが新機能「自動化されたパスワード変更(Automated password Change)」をテスト中と伝えた。Google Chromeで侵害されたパスワードを検出した場合、新しい強力なパスワードへの変更を促す機能とされる。Google Chrome Tests AI-Driven Auto Password Change for Breached Accounts.