東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値160.33高値160.97安値157.90 164.64ハイブレイク 162.80抵抗2 161.57抵抗1 159.73ピボット 158.50支持1 156.66支持2 155.43ローブレイク ポンド円 終値192.16高値192.68安値189.52 196.55ハイブレイク 194.61抵抗2 193.39抵抗1 191.45ピボット 190.23支持1 188.29支持2 187.07ローブレイク