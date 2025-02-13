東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.33高値8.36安値8.24 8.50ハイブレイク 8.43抵抗2 8.38抵抗1 8.31ピボット 8.26支持1 8.19支持2 8.14ローブレイク シンガポールドル円 終値114.09高値114.35安値112.61 116.50ハイブレイク 115.42抵抗2 114.76抵抗1 113.68ピボット 113.02支持1 111.94支持2 111.28ローブレイク 香港ドル