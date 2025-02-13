東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6280高値0.6309安値0.6235 0.6388ハイブレイク 0.6349抵抗2 0.6314抵抗1 0.6275ピボット 0.6240支持1 0.6201支持2 0.6166ローブレイク キーウィドル 終値0.5642高値0.5672安値0.5601 0.5747ハイブレイク 0.5709抵抗2 0.5676抵抗1 0.5638ピボット 0.5605支持1 0.5567支持2 0.5534