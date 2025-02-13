橋本環奈がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）の第94話が13日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、歩（仲里依紗）は、梅田で愛子（麻生久美子）がダンディな男性と歩いていたのを目撃したと聖人（北村有起哉）に報告。聖人が信じようとしないところに愛子が店に戻ってくる。愛子が去ってから、聖人はその場にいた翔也（佐野勇斗）に結