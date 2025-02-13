Marc JonesBalazs Koranyi[ロンドン／フランクフルト １２日 ロイター] - ドイツ連邦銀行（中央銀行）のナーゲル総裁は１２日、欧州中央銀行（ＥＣＢ）は定義が難しい「中立」金利を目標にすべきではないと述べた。ＥＣＢは先週、中立金利の水準が１．７５─２．２５％程度になるとの研究論文を発表した。一方、ナーゲル氏は、ＥＣＢの他の当局者同様、中立的な金利水準は、正確値が不透明なことからさほど有用ではないと主