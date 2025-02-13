国土交通省 静岡国道事務所は2025年2月10日、国道1号「藤枝バイパス」4車線化に向け、3月に一部区間で夜間の全面通行止め工事を行うと発表しました。「藤枝バイパス」4車線化も近づいてきた！国土交通省 静岡国道事務所は2025年2月10日、国道1号「藤枝バイパス」4車線化に向け、3月に一部区間で夜間の全面通行止め工事を行うと発表しました。藤枝バイパスのボトルネックとなっている薮田東IC周辺の状況（画像：藤枝市）。新東