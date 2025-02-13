西日本で「一極集中」が起きている政令市がある。大東建託賃貸未来研究所「街の住みここちランキング特別集計 街の魅力度ランキング」の企画・設計・分析を行っている麗澤大学教授の宗健さんは「『街の魅力度ランキング2024〈都道府県版〉』の1位は福岡県だ。福岡市の人口増加が著しく、西日本では福岡市一極集中が起きている」という――。写真＝iStock.com／taka4332※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／taka4332■都道府