＜朝鮮日報＞「内乱糾明」のふりだけした憲法裁判所＜東亜日報＞韓国の対米輸出の４１％「関税爆弾」の射程圏内＜中央日報＞半導体業界週５２時間労働制に縛られ納品直前も残業できず＜ハンギョレ＞１カ月後に迫った米国の関税爆弾食い止める「外交」不在＜京郷新聞＞職務遂行が困難な教員分限休職処分可能にする法案推進＜毎日経済＞ＨＢＭ論文の数中国１６９ｖｓ韓国６７＜韓国経済＞広範囲な物価高「今日が一番安