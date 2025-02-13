○経済統計・イベントなど ０８：５０日・国内企業物価指数 ０９：０１英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 １６：００独・消費者物価指数（改定値） １６：００英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １６：００英・鉱工業生産 １６：００英・製造業生産指数 １６：００英・商品貿易収支 １６：００英・貿易収支 １９：００ユーロ・鉱工業生産 ２２：３０米・卸売物価指数