１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円４２銭前後と前日と比べて１円９０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６０円３３銭前後と同２円３０銭強のユーロ高・円安だった。 この日に米労働省が発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前月比の上昇率が０．５％と２４年１２月（０．４％）から伸びが加速し、食品とエネルギーを除く